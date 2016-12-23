У Києві через падіння висотного крана загинув будівельник

Трагедія сталася на одному зі столичних будівельних майданчиків. Там упав висотний кран. Бригада саме демонтувала один із чотирьох підйомників, коли сталося падіння. Один чоловік упав на землю, ще двоє - застрягли на 60-метровій висоті. Робітників зняли рятувальники, в обох - перелами рук і ніг. Чи мали будівельники дозволи на такі складні роботи, чи дотримувалися заходів безпеки? На ці питання має відповісти поліція.