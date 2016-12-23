Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 24 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Здоров'я

Вибрати дату
RSS

Королева Єлизавета ІІ застудилася й скасувала Різдвяну відпустку

23 грудня 2016, 12:10
Королева Єлизавета ІІ застудилася й скасувала Різдвяну відпустку

Днями разом із чоловіком герцогом Філіппом вона мала вирушити в Норфолк, де традиційно в резиденції зустрічає Різдво. Офіційний представник монархів змушений був виправдовуватися перед журналістами, коли ті не побачили почесних пасажирів на залізничному вокзалі, звідки зазвичай вони вирушають у подорож. Надвечір із Букингемського палацу вилетів гелікоптер. Подейкують, попри недугу королева таки не знехтувала традиціями. До речі, таблоїди пишуть, її чоловік, знаний своїми не завжди доречними жартами, днями кепкував на медогляді, що не хворів на грип останні 40 років.

Обговорити на Facebook
Здоровье, Прочее

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Склад злочину
Склад злочину

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab