Королева Єлизавета ІІ застудилася й скасувала Різдвяну відпустку

Днями разом із чоловіком герцогом Філіппом вона мала вирушити в Норфолк, де традиційно в резиденції зустрічає Різдво. Офіційний представник монархів змушений був виправдовуватися перед журналістами, коли ті не побачили почесних пасажирів на залізничному вокзалі, звідки зазвичай вони вирушають у подорож. Надвечір із Букингемського палацу вилетів гелікоптер. Подейкують, попри недугу королева таки не знехтувала традиціями. До речі, таблоїди пишуть, її чоловік, знаний своїми не завжди доречними жартами, днями кепкував на медогляді, що не хворів на грип останні 40 років.