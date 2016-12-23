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Літак лівійської авіакомпанії в повітрі захопили терористи

23 грудня 2016, 17:31
Літак лівійської авіакомпанії в повітрі захопили терористи

Заручниками стали 111 пасажирів і семеро членів екіпажу. Лайнер летів внутрішнім рейсом із міста Себа до Тріполі. Зараз екстрено приземлився в аеропорту Мальти. Терористи - їх за різними повідомленнями один чи двоє - погрожують підірвати літак. Місцеві ЗМІ пишуть, викрадачі - прибічники екс-президента Муамара Каддафі. І додають - вони озброєні ручними гранатами. Відпустити всіх обіцяють, якщо їхні вимоги виконають. Утім, про що йдеться - поки невідомо.

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Драки и насилие, Общество, Прочее

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