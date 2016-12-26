Двоє малюків живцем згоріли на Рівненщині

Страшна трагедія сталася рано-вранці у селі Великі Озера. Дерев'яний будинок спалахнув, неначе сірник, і дуже швидко вигорів дотла! Батько малечі був на роботі, а їхня мама пішла доїти корову. Жахіття помітили сусіди, проте вже запізно. У вікні охопленого полум'ям житла люди побачили чотирирічного хлопчика, який благав про допомогу! Один із сусідів устиг розбити скло та витягти дитину. Зараз малий у вкрай тяжкому стані в лікарні. Обгорілі ж тіла його п'ятирічної сестрички та трирічного братика знайшли на ліжечках.