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Двоє малюків живцем згоріли на Рівненщині

26 грудня 2016, 17:55
Двоє малюків живцем згоріли на Рівненщині

Страшна трагедія сталася рано-вранці у селі Великі Озера. Дерев'яний будинок спалахнув, неначе сірник, і дуже швидко вигорів дотла! Батько малечі був на роботі, а їхня мама пішла доїти корову. Жахіття помітили сусіди, проте вже запізно. У вікні охопленого полум'ям житла люди побачили чотирирічного хлопчика, який благав про допомогу! Один із сусідів устиг розбити скло та витягти дитину. Зараз малий у вкрай тяжкому стані в лікарні. Обгорілі ж тіла його п'ятирічної сестрички та трирічного братика знайшли на ліжечках.

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