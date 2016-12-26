Росія в жалобі після страшної авіакатастрофи з Ту-154

Літак упав у Чорне море. Трагедія сталася вчора під Сочі. Водолази знайшли корпус на глибині 70 метрів. У справі про падіння літака перевіряють чотири основні версії, сповістили в російському ФСБ. За словами представників відомства, фактів, що вказують на можливість здійснення терористичного акту або диверсії, не виявили. Адже в останній момент пілоти вирішили дозаправлятися в Сочі, за цей час на борту побували лише двоє людей із російського Міністерства оборони.

Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії розбився вчора одразу після вильоту з Сочі. Лайнер прямував до Сирії, на його борту були 92 людей, всі вони загинули. Серед пасажирів були артисти ансамблю Александрова, які мали намір виступити в Сирії з новорічним концертом, а також журналісти. Причини катастрофи поки не встановлені. За деякою інформацією, літак розпався в повітрі.