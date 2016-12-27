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Нетверезий водій розтрощив своє авто на столичному бульварі Дружби народів

27 грудня 2016, 15:02
Нетверезий водій розтрощив своє авто на столичному бульварі Дружби народів

Свідки переконують, що бачили, як парочка вийшла з ресторану й сіла в "Мерседеса". Та добратися неушкодженими додому вони не змогли. На одному з поворотів елітний легковик вилетів на узбіччя, перекинувся на бік і врізався у стовпа. Тест на вміст алкоголю у крові водія показав майже дві проміле. На диво, він відбувся лише синцями й переляком, а ось пасажирку відвезли до лікарні. До речі, є інформація, що призвідник ДТП - один зі слідчих Генпрокуратури, та у відомстві поки цю інформацію не коментують.

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