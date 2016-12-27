Подробиці судового розгляду справи матері, що покинула дітей помирати від голоду

Справу матері-зозулі, яка покинула помирати від голоду двох власних дітей, сьогодні розглядають в Апеляційному суді Києва. Трагедія, яка сталася на початку грудня, вразила українців своєю жорстокістю. 20-річна Владислава на дев'ять днів зачинила у квартирі дворічну доньку й однорічного синочка, залишивши їм лише кілька цукерок. Хлопчик помер від голоду, а дівчинку ледь живу доправили до лікарні. Яке покарання для матері обирає суд, чого вимагають адвокати і прокурори?