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Подробиці судового розгляду справи матері, що покинула дітей помирати від голоду

27 грудня 2016, 16:06
Подробиці судового розгляду справи матері, що покинула дітей помирати від голоду

Справу матері-зозулі, яка покинула помирати від голоду двох власних дітей, сьогодні розглядають в Апеляційному суді Києва. Трагедія, яка сталася на початку грудня, вразила українців своєю жорстокістю. 20-річна Владислава на дев'ять днів зачинила у квартирі дворічну доньку й однорічного синочка, залишивши їм лише кілька цукерок. Хлопчик помер від голоду, а дівчинку ледь живу доправили до лікарні. Яке покарання для матері обирає суд, чого вимагають адвокати і прокурори?

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