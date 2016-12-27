У Запоріжжі патрульні витягли злодія з вентиляційної шахти

Спритник пограбував аптеку й намагався сховатися у трубі, але глибоко залізти йому не вдалося, тож вимушений був здатися правоохоронцям. На крадіжку пішов разом із приятелем. Спільника теж затримали неподалік місця злочину. Чоловіка видала поцуплена в аптеці палиця. Нині обох молодиків перевіряють на причетність до ще однієї крадіжки. Відбиток взуття одного з підозрюваних схожий на той, який виявили в пограбованій крамниці. Звідти поцупили сейф із грошима.