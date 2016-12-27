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Дівчаткам подарували ведмедиків, які розмовляють голосом улюбленого дідуся

27 грудня 2016, 23:35
Дівчаткам подарували ведмедиків, які розмовляють голосом улюбленого дідуся

Незвичний різдвяний подарунок довів до сліз двох сестричок. Дівчаткам вручили пакуночки з плюшевими ведмедиками. Коли ж діти натисли на животики іграшок, звідти почули голос їхнього померлого дідуся. Малеча кинулася обіймати подарунки та плакати. Сестрички дуже любили дідуся, і він завжди був поруч із онучками на Різдво. Тому старша сестра вирішила зробити так, щоб дівчата завжди могли почути улюблений голос дідуся.

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