Дівчаткам подарували ведмедиків, які розмовляють голосом улюбленого дідуся

Незвичний різдвяний подарунок довів до сліз двох сестричок. Дівчаткам вручили пакуночки з плюшевими ведмедиками. Коли ж діти натисли на животики іграшок, звідти почули голос їхнього померлого дідуся. Малеча кинулася обіймати подарунки та плакати. Сестрички дуже любили дідуся, і він завжди був поруч із онучками на Різдво. Тому старша сестра вирішила зробити так, щоб дівчата завжди могли почути улюблений голос дідуся.