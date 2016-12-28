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Індонезійські винахідники створили питтєві еко-пакети

28 грудня 2016, 11:57
Індонезійські винахідники створили питтєві еко-пакети

Купили пакета, використали за призначенням, - тепер можете розчинити його у воді та випити! Ось так винахідники вирішили боротися за чистоту довкілля в Індонезії. Виробники пластику вирішили виготовляти свою продукцію із касави. Це борошно з коріння африканської рослини маніоку. Вартість таких пакетів, звісно, більша, втім вони екологічно чисті, жодних токсинів! Пакет розчиняється у воді, і можна сміливо випити її, без шкоди для здоров'я.

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