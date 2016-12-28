15 вагонів пасажирського потяга зійшли з рейок на півночі Індії

Під час аварії загинули двоє людей, ще майже півсотні травмувалися. Дехто зараз у критичному стані. Трагедія сталася сьогодні вранці. Зараз на місці катастрофи працюють рятувальники. З перекинутих вагонів вони досі витягають людей. Що стало причиною аварії, допоки невідомо. Утім, найімовірніше, це вкрай незадовільний стан залізничних колій. Саме з цієї причини місяць тому тут зійшов із рейок інший потяг. Тоді загинули майже півтори сотні людей.