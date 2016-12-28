Грип продовжує збирати жертви на Львівщині

Нові жертви страшного грипу! На Львівщині внаслідок ускладнень помер півторарічний хлопчик із Бузька. Дитина майже не мала симптомів вірусного захворювання. Раніше, 15-го грудня, у Стрию лікарі не змогли врятувати чотирирічного малюка. Також померли дві жінки. 40-річна мешканка Золочева внаслідок пневмонії, та 54-річна жителька Жовківського району. Результати вірусологічних досліджень підтвердили в усіх чотирьох наявність збудника грипу типу А.