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Грип продовжує збирати жертви на Львівщині

28 грудня 2016, 23:03
Грип продовжує збирати жертви на Львівщині

Нові жертви страшного грипу! На Львівщині внаслідок ускладнень помер півторарічний хлопчик із Бузька. Дитина майже не мала симптомів вірусного захворювання. Раніше, 15-го грудня, у Стрию лікарі не змогли врятувати чотирирічного малюка. Також померли дві жінки. 40-річна мешканка Золочева внаслідок пневмонії, та 54-річна жителька Жовківського району. Результати вірусологічних досліджень підтвердили в усіх чотирьох наявність збудника грипу типу А.

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