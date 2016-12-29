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Жахлива ДТП забрала життя немовляти

29 грудня 2016, 10:16
Жахлива ДТП забрала життя немовляти

Крихітне, восьмимісячне немовля загинуло у страшній, кривавій аварії у Харкові! Спочатку геть п'яний водій "Тойоти Прадо" на шаленій швидкості протаранив "Жигулі сімку" та "Фольцваген" на Салтівському шосе. Поки ошелешені водії оговтувалися від неочікуваного удару, а свідки витягали з понівечених "Жигулів" травмованого кермувальника, - неадекватний призвідник аварії помчав далі! І вже за кілька кілометрів псих влетів у ВАЗа другої моделі. В страшному місиві з металу загинуло немовля. Його ж батьки зараз у вкрай тяжкому стані в реанімації. Водія ж убивцю затримали. Вміст алкоголю в його крові перевищував норму аж у 5 разів!

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ДТП

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