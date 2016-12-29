Родина з Вінничини просить врятувати сина

Просимо вашої особливої уваги! Вже 11 років бореться за життя свого синочка родина Кричківських з Вінничини. В їхнього хлопчика рідкісна хвороба - синдром Віскотта Олдріча. Врятувати дитину може трансплантація кісткового мозку. Оперувати Володю вже готові в Туреччині. Проте, коштує порятунок 110 тисяч доларів. Для звичайної родини це величезні кошти. Тому вони благають про допомогу.

Синдром Віскотта Олдрича

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