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Родина з Вінничини просить врятувати сина

29 грудня 2016, 02:24
Родина з Вінничини просить врятувати сина

Просимо вашої особливої уваги! Вже 11 років бореться за життя свого синочка родина Кричківських з Вінничини. В їхнього хлопчика рідкісна хвороба - синдром Віскотта Олдріча. Врятувати дитину може трансплантація кісткового мозку. Оперувати Володю вже готові в Туреччині. Проте, коштує порятунок 110 тисяч доларів. Для звичайної родини це величезні кошти. Тому вони благають про допомогу.

Синдром Віскотта Олдрича
067  945 99 52  Олена Садулоєва
Картка ПриватБанку
5168 7420 6254 7090.

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