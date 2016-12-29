Друга жертва п'яного водія "Тойоти" померла, не приходячи до тями

Вночі в харківській реанімації зупинилося серце 38-річного Олександра Полежако. Він був за кермом "Жигулів", у які влетів шалений позашляховик. Нагадаємо, напередодні геть п'яний водій "Тойоти Прадо" на шаленій швидкості протаранив ВАЗ та "Фольцваген" на Салтівському шосе. Поки свідки витягали травмованого кермувальника - неадекват помчав далі! І вже за кілька кілометрів влетів у ВАЗа другої моделі! В страшному місиві з металу загинула восьмимісячна дівчинка. Її батьків доправили до реанімації в критичному стані. Лікарі майже добу боролися за життя подружжя. Та врятувати чоловіка так і не змогли. А жінка й досі не знає ані про смерть донечки, ані про смерть чоловіка, бо ще не прийшла до тями. Тим часом, водія-вбивцю, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму аж в 5 разів, затримали. І в ці хвилини в суді розпочинається засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура вимагає - тримання під вартою, без права на заставу.