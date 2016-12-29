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Карколомна аварія в центрі столиці: одразу шість зім'ятих автомобілів через геть п'яного водія

29 грудня 2016, 18:45
Карколомна аварія в центрі столиці: одразу шість зім'ятих автомобілів через геть п'яного водія

Водій буса на перехресті проігнорував знак заборони проїзду і на повному ходу врізався у "Славуту". Від потужного удару в легковика відлетіла кришка капота. Та це шаленого автобуса не зупинило, і він влетів ще в чотири припарковані автомобілі. Внаслідок масштабного зіткнення постраждав лише призвідник аварії. Позаяк він не пристібнувся пасками безпеки - добряче вдарився об лобове скло. Та й травма не зупинила чоловіка, і він намагався втекти з місця аварії. Порушника затримали.

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