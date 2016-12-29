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Якою буде погода на новорічні свята?

29 грудня 2016, 20:40
Якою буде погода на новорічні свята?

Українці зустрінуть Новий рік без снігу та морозу. Про це розповів керівник Гідрометцентру Микола Кульбіда. Головний синоптик України прогнозує незначне похолодання по всій території України та опади лише з 6 січня. А ось де снігу буде вдосталь - то це на заході країни. Охочим покататися на лижах та сноубордах слід бути обережними, адже рятувальники попереджають про можливе сходження з гір снігових лавин. Надзвичайники ж переконують, що до несподіваних примх погоди готові.

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