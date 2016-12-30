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Після доби пошуків "овідіопольського різника" затримали!

30 грудня 2016, 14:47
Після доби пошуків "овідіопольського різника" затримали!

Майже добу на Одещині тривала спецоперація з пошуку Дмитра Погорєлова. Його вже прозвали "овідіопольським різником". Вчора він відрізав голову сорокадворічній жінці та її дворічній донечці, підпалив їхню оселю, аби приховати злочин, та втік. Вже за кілька годин пошуків стало відомо, що злочинець планував скоїти теракт в Одесі за берлінським та французьким сценарієм - в'їхати у натовп людей на вантажівці. Та зробити це йому не вдалося.

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Прочее, Убийства

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