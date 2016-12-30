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У Хмельницькому патрульні розстріляли чоловіка, який кидався на перехожих із шилом

30 грудня 2016, 16:02
У Хмельницькому патрульні розстріляли чоловіка, який кидався на перехожих із шилом

Люди були нажахані. Неадекватний чоловік ішов з боку психоневрологічного диспансеру. Усім, кого зустрічав, він тицяв в обличчя гострим предметом. Побачивши правоохоронців, накинувся й на них. На попередження не реагував. Спочатку патрульні застосували сльозогінний газ і кілька разів вистрелили в повітря. Та псих продовжував погрожувати їм шилом. Тоді поліцейські вистрелили чоловіку в ногу. Перехожі розповідають, що чули як мінімум п'ять пострілів. 46-річний нападник помер у машині швидкої. Нині на місці працюють слідчі, які мають з'ясувати всі обставини трагедії. А троє жінок, яких він покалічив, вже звернулися до лікарні.

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Драки и насилие

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Мабуть зброєю так і не навчились користуватись поліцейські. Навішо ж насмерть людину вбивати. Невже не вчили точки не ураження насмерть (2 руки, 2 ноги). Так кожного на вулиці завалити і казати, що людина йшла з психдиспансеру (на ньому мабуть було написано що він звідти йшов.). Хочеться побачити записи з нагрудних відеокамер. Шось нашій поліції все з рук зходить...
Хмельничанин 30.12.2016, 17:44 ответить
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