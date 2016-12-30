У Хмельницькому патрульні розстріляли чоловіка, який кидався на перехожих із шилом

Люди були нажахані. Неадекватний чоловік ішов з боку психоневрологічного диспансеру. Усім, кого зустрічав, він тицяв в обличчя гострим предметом. Побачивши правоохоронців, накинувся й на них. На попередження не реагував. Спочатку патрульні застосували сльозогінний газ і кілька разів вистрелили в повітря. Та псих продовжував погрожувати їм шилом. Тоді поліцейські вистрелили чоловіку в ногу. Перехожі розповідають, що чули як мінімум п'ять пострілів. 46-річний нападник помер у машині швидкої. Нині на місці працюють слідчі, які мають з'ясувати всі обставини трагедії. А троє жінок, яких він покалічив, вже звернулися до лікарні.