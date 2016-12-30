Святкові приготування закінчилися трагедією в селі на Закарпатті

39-річний мешканець села Біла Церква, що на Закарпатті, прикрашав центральну вулицю новорічними гірляндами. Чоловік припаркував свою вантажівку та, стоячи перед нею, вкручував лампочки. У цей час в авто на повній швидкості влетів "Фольксваген Пассат". За кермом був 42-річний житель сусіднього села. Удар якраз припав на чоловіка. Той від травм помер у машині швидкої. Винуватець ДТП стверджує, що запізно побачив припарковану вантажівку, тож не встиг зреагувати. Чи був водій тверезий, з'ясовує слідство. Винуватця трагедії затримали.