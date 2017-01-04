Надзвичайники нагадують рибалкам про небезпеки зимового лову

У плавання по Київському водосховищу. Шістьох рибалок, яких віднесло на крижині, врятували надзвичайники. Через скидання води на гідроелекростанції поблизу берега утворилася промоїна. Як наслідок - частина льоду відірвалася від берега із шістьма вудильниками на борту. Плавали вони недовго, за годину рятувальники повернули їх на землю. Та вкотре наголосили: подібні випадки - непоодинокі. Рибалок рятують й в інших регіонах країни.