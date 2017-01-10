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Смертельна ДТП на столичному проспекті Комарова

10 січня 2017, 16:54
Смертельна ДТП на столичному проспекті Комарова

Страшна аварія, в якій не було жодного шансу вижити, сталася на проспекті Комарова в Києві. Водій ВАЗа на швидкості не втримав транспорт на дорозі. Лише секунда, і некеровану дев'ятку закрутило на слизькій дорозі. Після цього був кульбіт, і машина повисла на відбійнику. Удар об металеву огорожу був такий потужний, що ВАЗ буквально розірвало на шматки! Водій загинув миттєво. Його тіло з купи зім'ятого заліза рятувальники витягали за допомоги спеціальних інструментів. Причиною ж фатальної аварії слідчі вважають необачність водія на засніженій дорозі.

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ДТП

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