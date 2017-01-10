Шалений бетоновоз влаштував жахливу ДТП у столиці

Неабиякого лиха накоїв водій бетоновоза на столичній Оболоні. З незрозумілих поки причин багатотонка спочатку вискочила просто в лоба маршрутки, утім зіткнення вдалося уникнути. Але після цього - протаранила легковика, де їхала жінка з дитиною. Їх забрали до лікарні. Потім DAF вилетів із дороги та буквально зніс металевого стовпа. Зупинився шалений бетонозмішувач після потужного удару об дерево. Водій же, як кажуть свідки карколомної пригоди, намагався втекти! Утім його вдалося затримати до приїзду поліції. Чоловік, до слова, був п'яний.