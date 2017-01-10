На Хмельниччині через вибух газового балона загинула дитина

Рвонуло в обід у місті Дунаївці, в квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. Вибух був такої сили, що в оселі буквально повиривало двері, вікна, та стіни. Більшість мешканців будинку тієї миті саме були вдома! Після вибуху будівля ще й зайнялася. Люди одразу викликали рятувальників. З епіцентру трагедії вони витягли тіло 8-річної дівчинки. Врятувати їй життя не вдалося. Її 32-річну маму та 11-річну дівчинку, яка мешкає в суміжній квартирі, вдалося дістати ще живими. Зараз за їхні життя борються лікарі реанімації. Наслідки ж пожежі усувають і досі, бо вогнем пошкодило більше десяти квартир. У місті вже створили надзвичайну комісію. Вона надає гуманітарну допомогу постраждалим. Кілька сімей тимчасово відселили до готелів. А за фактом фатального вибуху в поліції відкрили кримінальне провадження.