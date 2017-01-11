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У Києві затримали банду сутенерів

11 січня 2017, 17:09
У Києві затримали банду сутенерів

До банди входили аж тридцятеро зловмисників. Вони заманювали дівчат через інтернет можливістю підзаробити, після чого забирали паспорти, змушували до інтиму з клієнтами, шантажували та утримували на орендованій квартирі. Усі жінки були віком до тридцяти років. Година інтим-послуг коштувала клієнтам близько двох тисяч гривень. Самим же дівчатам сутенери залишали кілька сотень. Спіймали злочинців на гарячому. Тепер усім їм загрожує щонайменше сім років за ґратами.

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