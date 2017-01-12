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У ЗМІ з'являється дедалі більше деталей особистого життя Джорджа Майкла

12 січня 2017, 12:38
У ЗМІ з'являється дедалі більше деталей особистого життя Джорджа Майкла

Родич покійної зірки розповів виданню "Дейлі Мейл", що у стосунках Майкла з його бойфрендом Фаді Фавазом було не все так безхмарно. Виявляється, співак неодноразово намагався порвати з ним ще за півтора роки до смерті. Навіть заборонив Фавазу наближатися до свого будинку. До слова, причина смерті британської поп-зірки Джорджа Майкла, який помер на католицьке Різдво, досі невідома. Тим часом бойфренд Майкла, який знайшов його мертвим, запевняє, що непричетний до його смерті. І зауважив, що Майкл не хотів розривати з ним стосунки. А помер кумир мільйонів, начебто, через героїнову залежність. Зауважимо, що частина стомільйонних статків Джорджа Майкла має дістатися племінникам Фаваза, яким співак був хрещеним батьком.

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