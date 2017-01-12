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Луцькі прикордонники запобігли незаконному вивезенню великої партії бурштину

12 січня 2017, 12:57
Луцькі прикордонники запобігли незаконному вивезенню великої партії бурштину

Неабияку партію, аж 25 кілограмів бурштину різних фракцій намагалися вивезти до Польщі двоє українців. Їх затримали на міжнародному пункті перепуску "Ягодин". Чоловіки їхали по смузі руху "червоний коридор", із вантажу везли в мікроавтобусі лише запасне колесо. І саме там пильні прикордонники Луцького загону спільно з митниками і виявили прихований товар. На чорному ринку ціна такої партії бурштину може сягати щонайменше 2 мільйонів гривень.

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