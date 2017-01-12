На Черкащині чоловік до смерті забив ломом власного батька

Холоднокровно забив батька до смерті, бо не сподобалися його зауваження. Жахливий злочин скоїв 27-річний мешканець Золотоноші, що на Черкащині. Він почав сваритися зі своїм 54-річним батьком. Чоловік зробив сину зауваження. Той, у відповідь, схопив залізного лома та почав несамовито бити батька по голові. Після цього - просто втік! Сусіди почули крики та викликали швидку. А вже медики, побачивши закривавлене тіло чоловіка, викликали правоохоронців. Убивцю власного батька затримали швидко. Він в усьому зізнався. Тепер, швидше за все, сяде за ґрати на 15 років.