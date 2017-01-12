Екс-бойфренд облив кислотою королеву краси Італії

Жорж Едсон Таварес зустрів дівчину біля її будинку, а потім - бризнув їдкою рідиною. 28-річну Джесіку Нотаро, яка у 2007 році увійшла до фіналу конкурсу "Міс Італія", доправили до лікарні міста Ріміні. У бідолашної тяжкі опіки обличчя та тіла, вона може втратити зір. Раніше пара навіть разом знялася в кліпі місцевої групи. А незадовго до жорстокого нападу суд заборонив Таваресу наближатися до колишньої дівчини. Адже Джесіка неодноразово зверталася до поліції, бо неадекватний хлопець постійно погрожував їй!