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Екс-бойфренд облив кислотою королеву краси Італії

12 січня 2017, 18:03
Екс-бойфренд облив кислотою королеву краси Італії

Жорж Едсон Таварес зустрів дівчину біля її будинку, а потім - бризнув їдкою рідиною. 28-річну Джесіку Нотаро, яка у 2007 році увійшла до фіналу конкурсу "Міс Італія", доправили до лікарні міста Ріміні. У бідолашної тяжкі опіки обличчя та тіла, вона може втратити зір. Раніше пара навіть разом знялася в кліпі місцевої групи. А незадовго до жорстокого нападу суд заборонив Таваресу наближатися до колишньої дівчини. Адже Джесіка неодноразово зверталася до поліції, бо неадекватний хлопець постійно погрожував їй!

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Здоровье, Прочее, Хулиганство

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Сука. Сдохни. Черная тварь.
Тамара Чидиоби 12.01.2017, 18:38 ответить
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