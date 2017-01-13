На Полтавщині головний психолог колонії виявився наркодилером

На гарячому затримали майора внутрішньої служби виправної установи. Під час обшуку в кишенях чоловіка знайшли десятки маленьких пакуночків із марихуаною та амфетаміном. Частина зілля була замаскована під цигарки. На допиті офіцер переконував, що знайшов пакетики в парку, коли йшов на роботу, що це наркотики - й гадки не мав! Але слідчі словам затриманого не вірять і переконані - правоохоронець продавав дурман в'язням. Тепер підозрюваному загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.