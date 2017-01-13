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Історія двох сестричок-близнючок із Китаю розчулила весь світ

13 січня 2017, 13:19
Історія двох сестричок-близнючок із Китаю розчулила весь світ

Після десяти років розлуки вони знову разом! Після народження дівчаток удочерили дві різні сім'ї зі США. І ось, через 10 років, названі батьки однієї з дівчат вирішили дізнатися більше про біологічну родину доньки. І з'ясувалося, що в неї є сестра-близнючка! Спершу сестри спілкувалися через соцмережі, згодом вони зустрілися. Зворушливе возз'єднання сестричок навіть транслювали у прямому ефірі однієї з ранкових програм.

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