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ДТП в Хмельницькому: розірваний навпіл ВАЗ, сплющена маршрутка та щонайменше восьмеро травмованих

13 січня 2017, 17:49
ДТП в Хмельницькому: розірваний навпіл ВАЗ, сплющена маршрутка та щонайменше восьмеро травмованих

Вже відомо - вранці на вулиці Кам'янецькій зіткнулися "Жигулі" та маршрутне таксі. 23-річний водій легковика вилетів на смугу зустрічного руху просто під спринтер із пасажирами. Від масштабного удару ВАЗ буквально розірвало на шматки. Лише якимось дивом водієві вдалося вижити, він відбувся лише синцями. А ось п'ятьом пасажирам маршрутки знадобилася допомога медиків. Утім від ушпиталення люди відмовилися. Ще двох жінок таки довелося доправити до лікарні. В однієї - черепно-мозкова травма, в іншої - зламаний ніс. Причини ж аварії нині з'ясовують правоохоронці.

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