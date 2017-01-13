Маленька жертва лікарської помилки потребує допомоги

Лікарі давали їй один шанс на мільйон і вона дуже хоче жити! Звичайна родина військових із Волині благає допомогти врятувати їхню 1-річну донечку. Дівчинка народилася з травмою голови, і зовсім не реагує на навколишній світ. А все - через лікарське недбальство під час пологів. Та подружжя вірить, що Єва зможе повноцінно жити, але для цього потрібні гроші.

Картка ПриватБанку: 4149 4978 4195 1926

Марчук Катерина Вадимівна

тел. мами: 093-525-78-25.