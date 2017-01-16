Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 17 січня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Вбивства

Вибрати дату
RSS

Стрілянина на Житомирщині - 6 осіб поранені, одна людина загинула

16 січня 2017, 17:37
Стрілянина на Житомирщині - 6 осіб поранені, одна людина загинула

Вночі в Олевську - просто в центрі міста - розгорівся масовий конфлікт. За попередніми даними, сварка розпочалася між чоловіками у кафе та на дискотеці. В хід пішла зброя, в підсумку вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо - жителі Олевського району та ще троє - львів'яни. Одного з них медики не змогли врятувати. Хоча місцеві мешканці запевняють - сутичку влаштували гастролери. Близько 24-ї години приїхали щонайменше 3 автомобілі. Звідти вийшли чоловіки з пістолетами та гвинтівками. І почали розстрілювати молодих хлопців, що були поблизу кав'ярні та парковки. Потім у натовп ще й полетіла граната. Чи пов'язані розбірки з бурштиновим бізнесом - з'ясовують у поліції. Щоб затримати стрільців, які втекли трьома автомобілями, у Житомирській області оголосили оперативний план-перехоплення "Сирена".

Обговорити на Facebook
Драки и насилие, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab