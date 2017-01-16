Стрілянина на Житомирщині - 6 осіб поранені, одна людина загинула

Вночі в Олевську - просто в центрі міста - розгорівся масовий конфлікт. За попередніми даними, сварка розпочалася між чоловіками у кафе та на дискотеці. В хід пішла зброя, в підсумку вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо - жителі Олевського району та ще троє - львів'яни. Одного з них медики не змогли врятувати. Хоча місцеві мешканці запевняють - сутичку влаштували гастролери. Близько 24-ї години приїхали щонайменше 3 автомобілі. Звідти вийшли чоловіки з пістолетами та гвинтівками. І почали розстрілювати молодих хлопців, що були поблизу кав'ярні та парковки. Потім у натовп ще й полетіла граната. Чи пов'язані розбірки з бурштиновим бізнесом - з'ясовують у поліції. Щоб затримати стрільців, які втекли трьома автомобілями, у Житомирській області оголосили оперативний план-перехоплення "Сирена".