На Одещині сімейні сварка обернулася пожежею

Чотирирічна дівчинка, шестирічний хлопчик і їхня мати мало не згоріли живцем у селі Федосіївка на Одещині. За попередньою інформацією, спалити їх намагався батько. Він ніби прийшов до дому п'яний, посварився з дружиною та розлив по хаті бензин. Поки намагався підпалити, жінка кинулася рятувати дітей. Спалахнуло саме в той момент, коли вона вийшла з малими з дитячої кімнати. Тож усі троє опинилися в епіцентрі пожежі. У поліції таку версію частково спростовують. Адже у лікарні постраждала заявила: чоловік не винний, вона сама запалила вогонь у кімнаті, облитій бензином. Наразі жінка та діти в Одесі в реанімації з опіками від сорока до сімдесяти відсотків тіла. Стан шестирічного хлопчика поки стабілізувати не вдалося. Ймовірно всіх трьох можуть перевезти до столиці. Розпочате кримінальне провадження за фактом спричинення необережних тяжких тілесних ушкоджень.