У Європі продовжує лютувати рекордна за сторіччя негода

На Дунаї - через аномальні холоди - у лід буквально вмерзають судна. Одна з барж - під словацьким прапором - уже кілька діб не може зрушити з місця. Воду й харчі екіпажеві доставляють гелікоптерами рятувальники. Паралізований рух суден уздовж усієї водної артерії. Кораблі - щойно це вдається - доправляють у порти, щоб там люди пересиділи морози. Через них нині ускладнено морське сполучення і в Україні. Скупчення снігу й криги на воді заважають морському рухові на Одещині, зокрема в Ізмаїлі. Тим часом, у Болгарії - вперше за 60 років - замерзло Чорне море. Від суботи кригою скуте узбережжя курортного Бурґаса. Синоптики фіксують там до мінус 29 градусів за Цельсієм.