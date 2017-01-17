У Чехії дах новенького стадіону мало не вбив спортсменів

Під час змагань юніорів гравці почули тріск, а вже за мить на арену й глядацькі трибуни впала покрівля! Люди дивом встигли вибігти звідти. В залі було до сотні вболівальників і команда. Лише двом із очевидців знадобилася допомога медиків. Як усе було - видно на записі камери спостереження. Чеські ЗМІ пишуть, арену звели лише нещодавно. Нині архітектори виправдовуються за неякісну роботу та наражання людей на небезпеку перед слідчими.