Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 18 січня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Нещасні випадки

Вибрати дату
RSS

У Чехії дах новенького стадіону мало не вбив спортсменів

17 січня 2017, 13:40
У Чехії дах новенького стадіону мало не вбив спортсменів

Під час змагань юніорів гравці почули тріск, а вже за мить на арену й глядацькі трибуни впала покрівля! Люди дивом встигли вибігти звідти. В залі було до сотні вболівальників і команда. Лише двом із очевидців знадобилася допомога медиків. Як усе було - видно на записі камери спостереження. Чеські ЗМІ пишуть, арену звели лише нещодавно. Нині архітектори виправдовуються за неякісну роботу та наражання людей на небезпеку перед слідчими.

Обговорити на Facebook
Здоровье, Несчастные случаи

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Свідок
Свідок

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab