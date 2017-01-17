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У США готуються до інавгурації Трампа, а протестувальники обіцяють її зірвати!

17 січня 2017, 13:55
У США готуються до інавгурації Трампа, а протестувальники обіцяють її зірвати!

У США провели генеральну репетицію інавгурації Дональда Трампа. Нагода присягти на вірність країні випала морському піхотинцю - Грегу Лоуері. Меланію Трамп зіграла його колега - Сара Коррі. Під час тренування спецслужби перекрили весь центр Вашингтона. Військові до дрібниць прораховували маршрут, яким вже цієї суботи родина мільярдера Трампа діставатиметься до Капітолію. Сам головний герой свята рахує дні до тріумфу, розпочав у соцмережах зворотній відлік. Хизується - влаштує небачене раніше шоу! Ціни на квитки біля трибун, до речі, стартують від 15 тисяч доларів. А от вечеря з Трампом після церемонії обійдеться в 300 тисяч зелених. Поки ж дублери репетирують, інавгурацію сорок п'ятого президента обіцяють зірвати! Американці розпочали тиждень протестів і грозяться зіпсувати настрій і Трампу, і його гостям.

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