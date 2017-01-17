Поліцейські розшукали школярок, які днями зникли у столиці

Одинадцятирічні подружки Саша Семеняка та Поліна Кам'янецька пішли на гурток, але додому не повернулися! Зниклих дівчат оголосили в розшук по Україні. І знайшли. Вночі, у Вінниці, в одному з місцевих кафе. Втікачки вечеряли - за три сотні кілометрів від дому, поки їхні рідні не знаходили собі місця. Як виявилося, до Вінниці школярки дісталися маршруткою. А далі планували сісти на потяг до Львова. Юних мандрівниць забрали до поліції. Там вони й чекали на своїх ошелешених батьків.