Обережно! Негода спричинила високий рівень аварійності на дорогах

Внаслідок негоди в шести областях зафіксовано високий рівень аварійності: Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Через ускладнені погодні умови на автошляхах цих областей загинуло троє людей, травмовано - шістдесят шестеро. Кількість ДТП зросла з десяти відсотків до п'ятдесяти. Сьогодні критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Черкаській і Кіровоградській областях. Тож водіїв закликають бути уважними та не перевищувати швидкість руху.