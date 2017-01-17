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Обережно! Негода спричинила високий рівень аварійності на дорогах

17 січня 2017, 17:59
Обережно! Негода спричинила високий рівень аварійності на дорогах

Внаслідок негоди в шести областях зафіксовано високий рівень аварійності: Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Через ускладнені погодні умови на автошляхах цих областей загинуло троє людей, травмовано - шістдесят шестеро. Кількість ДТП зросла з десяти відсотків до п'ятдесяти. Сьогодні критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Черкаській і Кіровоградській областях. Тож водіїв закликають бути уважними та не перевищувати швидкість руху.

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