У США справжнє випробування кригою - п'ята частина країни скута ожеледицею

Вулиці міст перетворилися на суцільні ковзанки. Рухатися ними і пішки, й автомобілям неабияк складно. Багато американців травмуються. Сезонне взуття дехто одягає не лише собі, а й домашнім улюбленцям. На автошляхах - масові ДТП. Впоратися з кермом в екстремальних умовах - нереально. Це доводять відео свідків. Негода на Середньому Заході США не вщухає вже три доби. Ускладнено автомобільне й авіасполучення. Усе тому, що після рекордного похолодання випав крижаний дощ.