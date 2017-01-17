Затримано терориста, що влаштував масовий розстріл у новорічну ніч у клубі Стамбула

Терориста, який новорічної ночі вбив 39 людей й удвічі більше поранив, затримали - разом із чотирирічним сином. Абдулгадир Машаріпов з автомата Калашникова безжально розстріляв відвідувачів вечірки. Перезаряджав зброю з десяток разів. Підозрюваного знайшли в орендованій квартирі в європейській частині міста. Поліція вирахувала його під час рейдів. Опору злочинець не чинив. З початку року - за причетність до масового розстрілу - турецькі силовики запроторили за ґрати десятки ймовірних спільників бойовика. Він - вихідець із Узбекистану. Приїхав до Стамбула з дружиною та дітьми після вербування до Сирії. Відповідальність за теракт взяла на себе ІДІЛ.