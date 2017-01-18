В Ірпіні за хабарництво затримали медиків

Інвалідність за гроші. В Ірпіні, що на Київщині, правоохоронці затримали медиків, котрі вимагали хабар із жінки. Місцева жителька, яка вже мала ІІІ групу інвалідності, звернулася до комісії, щоби та призначила їй ІІ групу. Однак працівники оцінили свої послуги в тридцять п'ять тисяч гривень. Гроші отримували у два транші. Щойно одержали другу частину хабара, зловмисників затримали поліцейські. У разі доведення їхньої провини, їм загрожує до 10 років ув'язнення.