Знайдено другий самописець літака, що розбився у Бішкеку

Другий самописець боїнга, який упав на житлові квартали, знайшли в Бішкеку та передали фахівцям міждержавної комісії, яка проводить розслідування. Чорна скринька не пошкоджена, тож слідчі сподіваються знайти відповіді, що ж спровокувало авіакатастрофу. Досі, з огляду на дані навігації та свідчення працівників аеропорту, вважають, що помилки припустився пілот. Або ж йдеться про технічну несправність лайнера. Вантажний борт розбився на околицях Бішкека - за мить до посадки вранці в понеділок. Загинули 38 людей.