Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 19 січня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Катастрофи

Вибрати дату
RSS

Знайдено другий самописець літака, що розбився у Бішкеку

18 січня 2017, 17:30
Знайдено другий самописець літака, що розбився у Бішкеку

Другий самописець боїнга, який упав на житлові квартали, знайшли в Бішкеку та передали фахівцям міждержавної комісії, яка проводить розслідування. Чорна скринька не пошкоджена, тож слідчі сподіваються знайти відповіді, що ж спровокувало авіакатастрофу. Досі, з огляду на дані навігації та свідчення працівників аеропорту, вважають, що помилки припустився пілот. Або ж йдеться про технічну несправність лайнера. Вантажний борт розбився на околицях Бішкека - за мить до посадки вранці в понеділок. Загинули 38 людей.

Обговорити на Facebook
Катастрофы

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Фільм "Вірність"
Фільм "Вірність"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab