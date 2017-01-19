Потрійний землетрус магнітудою 5,4 - у центрі Італії

Епіцентр поштовхів залягав на десятикілометровій глибині майже за сто кілометрів від Рима. Коливання відчули там, а ще в Лаціо, Абруццо й Флоренції. З міркувань безпеки евакуювали столичне метро. Минулося без жертв і постраждалих. Італійці дуже злякалися, позаяк у серпні, потім у жовтні - центр країни став руїнами після цілої серії потужних землетрусів. Багато районів досі не відбудували. Стихія забрала життя до трьохсот людей.