В Україні святкують Хрещення Господнє

Сьогодні - одне з найбільших свят різдвяно-новорічного циклу. У народі його ще називають Йорданом. Оскільки з цим пов'язують хрещення на річці Йордан Ісуса. У цей день церква святить воду, яку віряни зберігають цілий рік. Адже впевнені - вона має цілющу силу. Нею кроплять оселі та просто п'ють. А ще влаштовують "йордани" - ополонки у вигляді хреста й освячують їх. Багато вірян купаються у них в ніч з 18 на 19 січня. Ще це свято називають Богоявленням, бо, за легендою, Бог у день хрещення свого Сина явив себе людям.