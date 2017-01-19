У Львові затримали наркоторговця, що намагався підкупити керівництво місцевої поліції

120 тисяч гривень за невтручання у нарко-бізнес! Такий хабар керівництву Львівської поліції запропонував наркоторговець. 34-річний раніше судимий львів'янин разом зі спільниками торгував у місті метадоном, амфітаміном та субітексом. Крім того, підозрюваний налагодив зв'язки з окремими працівниками поліції, які закривали очі на його діяльність, за що отримували щомісячно від 10 до 20 тисяч гривень. Аби покровителі не мали проблем з керівництвом, організатор групи запропонував гроші заступнику начальника Львівської поліції. Той звернувся до прокуратури і горе-бізнесмена затримали під час передачі грошей. Тепер дилеру разом зі спільниками доведеться нести відповідальність і за продаж наркотиків, і за підкуп поліцейських. Перед законом відповідатимуть і полісмени, які кришували наркоторговця.