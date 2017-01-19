Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 19 січня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Наркотики

Вибрати дату
RSS

У Львові затримали наркоторговця, що намагався підкупити керівництво місцевої поліції

19 січня 2017, 18:18
У Львові затримали наркоторговця, що намагався підкупити керівництво місцевої поліції

120 тисяч гривень за невтручання у нарко-бізнес! Такий хабар керівництву Львівської поліції запропонував наркоторговець. 34-річний раніше судимий львів'янин разом зі спільниками торгував у місті метадоном, амфітаміном та субітексом. Крім того, підозрюваний налагодив зв'язки з окремими працівниками поліції, які закривали очі на його діяльність, за що отримували щомісячно від 10 до 20 тисяч гривень. Аби покровителі не мали проблем з керівництвом, організатор групи запропонував гроші заступнику начальника Львівської поліції. Той звернувся до прокуратури і горе-бізнесмена затримали під час передачі грошей. Тепер дилеру разом зі спільниками доведеться нести відповідальність і за продаж наркотиків, і за підкуп поліцейських. Перед законом відповідатимуть і полісмени, які кришували наркоторговця.

Обговорити на Facebook
Наркотики

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab