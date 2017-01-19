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На Запоріжжі місцевий прокурор виявився наркоторговцем!

19 січня 2017, 18:38
На Запоріжжі місцевий прокурор виявився наркоторговцем!

Наркопритон він організував у квартирі, де проживав. Метамфетаміном та канабісом він не лише торгував, а й сам їх вживав. Більше того - примушував це робити своїх колег. Обшукали і працівника обласної прокуратури, який, за даними СБУ, контактував із затриманим та причетний до наркоторгівлі. У нього вилучили речовини, схожі на наркотики. За організацію наркобізнесу підозрюваних можуть запроторити до вязниці строком до 12 років.

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