На Запоріжжі місцевий прокурор виявився наркоторговцем!

Наркопритон він організував у квартирі, де проживав. Метамфетаміном та канабісом він не лише торгував, а й сам їх вживав. Більше того - примушував це робити своїх колег. Обшукали і працівника обласної прокуратури, який, за даними СБУ, контактував із затриманим та причетний до наркоторгівлі. У нього вилучили речовини, схожі на наркотики. За організацію наркобізнесу підозрюваних можуть запроторити до вязниці строком до 12 років.