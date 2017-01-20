Псевдо-ксьондз пограбував пенсіонерку на Рівненщині

На Рівненщині затримали 33-річного шахрая-гастролера з Житомирщини, який представився ксьондзом і пограбував бабусю. Попри кримінальний досвід, чоловік володіє німецькою та польською мовами, має вищу освіту. До оселі пенсіонерки він завітав, нібито з допомогою від польських вірян, аби передати їй 100 доларів. А потім попросив 400 гривень на пальне. Дізнавшись, де схованка, відволік господиню і викрав 26 тисяч гривень і майже 900 доларів.