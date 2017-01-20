В Італії шестеро людей знайдені живими в зруйнованому лавиною готелі

Рятувальники працюють в дуже складних погодних умовах. Але їх ще не дістали. Двох людей врятували напередодні. Дорослі й діти були в готелі, який вкрила гігантська снігова хвиля. Відкопують триповерхівку з неймовірного замету. Приблизна вага снігового покриву до тонни! Вже підтверджена загибель чотирьох бранців стихії. Жодних криків про допомогу рятувальники, які кличуть людей і намагаються розчути, чи вцілів хтось, - не чують. Незадовго після сходження лавини дехто встиг надіслати родичам смс, де писали, що гинуть у холоді. Українців на курорті не було.