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В Італії шестеро людей знайдені живими в зруйнованому лавиною готелі

20 січня 2017, 16:46
В Італії шестеро людей знайдені живими в зруйнованому лавиною готелі

Рятувальники працюють в дуже складних погодних умовах. Але їх ще не дістали. Двох людей врятували напередодні. Дорослі й діти були в готелі, який вкрила гігантська снігова хвиля. Відкопують триповерхівку з неймовірного замету. Приблизна вага снігового покриву до тонни! Вже підтверджена загибель чотирьох бранців стихії. Жодних криків про допомогу рятувальники, які кличуть людей і намагаються розчути, чи вцілів хтось, - не чують. Незадовго після сходження лавини дехто встиг надіслати родичам смс, де писали, що гинуть у холоді. Українців на курорті не було.

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